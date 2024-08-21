Iğdır’ın Çalpala köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü direksiyon hâkimiyetinin kaybolması sonucu mısır tarlasına daldı. Olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.

Direksiyon kontrolü kayboldu, otobüs mısır tarlasına girdi

Olay, sabah saatlerinde Iğdır-Tuzluca karayolu üzerinde yaşandı. H.S. (59) yönetimindeki otobüs, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle önce bir su kanalına girdi ve ardından çevredeki mısır tarlasına savruldu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada iki kişinin durumunun ağır olduğu ve diğerlerinin ise çeşitli derecelerde yaralandığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın nedenlerine dair detaylı bir soruşturma başlattı.