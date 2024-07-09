Muğla Yörük Obaları Derneği’nin ev sahipliğinde 15. kez düzenlenen Uluslararası Muğla Yörük Türkmen Toyu, 6-7 Temmuz tarihlerinde Yılanlı yolu Düzeyn Yaylası’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, dünyanın farklı şehirlerinden gelen Yörükleri bir araya getirdi.

Uluslararası katılım ve renkli gösteriler

Muğla Yörük Türkmen Toyu, bu yıl 52 şehir ve 4 ülkeden gelen katılımcılarla uluslararası bir boyut kazandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe, Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, eski Muğla Valisi Amir Çiçek, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal gibi isimler katıldı.

Açılış konuşmaları ve vurgulanan temalar

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, etkinliğin önemine değinerek, “Bugün çok mutluyuz. 28 saatte otobüs yolculuğu ile gelen Gagauz Türkleri aramızda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş Yörük Türkmenlerdendir’ sözü bu milletin mayasıdır. 400 milyonluk Türk soyundan sorumluyuz. Yörükler doğayı sevendir, koruyandır. Toyumuzun Muğlamıza ve Türk dünyasına hayırlı olsun” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Türk tarihinin önemli dönüm noktalarına vurgu yaparak, “1071 Malazgirt ve İstiklal Savaşları Yörük Türkmenlerle kazanılmıştır. Dünyanın farklı noktalarından soydaşlarla Yörük Türkmen şenliğinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Geleneklerin yaşatılması ve kültürel bağlar

Toyda gerçekleştirilen renkli gösteriler, geleneksel Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdı. Katılımcılar, Türk dünyasının dört bir yanından gelen soydaşlarla bir araya gelerek kültürel bağlarını güçlendirdi.