Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 21 Ağustos Çarşamba günü İsviçre temsilcisi Young Boys ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Christian Dingert üstlenecek. Bu kritik karşılaşmada sarı-kırmızılı takım, avantajlı bir skor elde ederek turu geçmek için mücadele edecek.

Maç hangi kanalda?

Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak maç, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.