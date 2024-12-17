YouTube, içerik üreticilerinin yorumlara sesli yanıt verebilmesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iOS kullanıcılarına sunulan bu özellik, içerik üreticilerinin takipçileriyle daha etkileşimli bir şekilde iletişim kurmalarını amaçlıyor. Sesli yanıtlar, ses dalgası aracılığıyla gönderilecek ve kullanıcılar, yanıtların yazılı transkriptine de erişebilecek. Henüz sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test aşamasında olan bu yenilik, YouTube deneyimini daha kişisel ve doğrudan bir hale getirmeyi vaat ediyor. Peki, Türkiye’de ne zaman kullanılabilir olacak? Henüz bir açıklama yapılmış değil, ancak özellik büyük bir merak uyandırıyor.

YouTube için yeni bir özellik

Tüm dünyada milyonlarca kişinin kullandığı Youtube için yepyeni bir özellik deneme aşamasında. Bu özellik hayata geçtiğinde içerik üreticileri artık yorumlara sesli yanıt verebilecek. Bu özellik ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) İOS kullanıcıları için deneme aşamasında.

Bu özellik sayesinde içerik üreticileri yapılan yorumlara sesli cevap verebilecek ancak şimdilik sadece ABD’deki çok az sayıda içerik üreticisine deneme amacıyla açılmış durumda ve yalnızca İOS Yotube uygulamasında kullanım aşamasında. Sesli yorumlar bir ses dalgası aracılığıyla gönderilebilecek. Kullanıcılar dilerse sesli yanıtın transkriptine de bakabilecek. Bu özelliğin Türkiye’de ne zaman kullanıma açılacağı ise henüz bilinmiyor.