Muğla’nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan’a yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın organizasyonunda yer aldığı değerlendirilen kişi veya kişilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.

100 güvenlik kamerası incelendi

15 Nisan akşamı meydana gelen olayda, gazeteci Murat Ersan kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildi. Başından ve çenesinden yaralanan Ersan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından saldırganları tanımadığını ifade eden Ersan, şikâyetçi oldu.

Olayın ardından Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, asayiş büro ekipleri başta olmak üzere birçok birimle birlikte kapsamlı bir soruşturma başlattı. İlçe genelinde 100’den fazla güvenlik kamerası saatlerce incelendi.

Saldırganlar ve yardımcıları tespit edildi

Yürütülen çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.E. ve S.N.Y. ile kaçışlarına yardım eden K.U., H.T. ve A.S.G. gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şüpheliler saldırı sonrası motosikletlerini ormanlık alana bırakıp 403. Sokak’a yürüdü, burada bir süre bekledikten sonra araçla kaçtı.

Şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı

Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra bugün Marmaris Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden H.T.’nin daha önce “uyuşturucu madde ticareti” suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Soruşturma genişletiliyor

Emniyet birimleri, saldırıyı organize ettiği ya da azmettirdiği değerlendirilen kişi veya kişileri tespit etmek için soruşturmayı sürdürüyor. Olayın arka planına dair ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.