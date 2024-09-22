Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir çarşı ve mahalle bekçisinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı feci bir kaza yaşandı. Olay, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana geldi.

Kaza detayları

Edinilen bilgilere göre, Ali Taş (29) yönetimindeki FT EH 220 yabancı plakalı araç, Babalı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı ve devrildi. Kazanın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Araç sürücüsü Ali Taş, kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan üç kişi yaralandı.

Yaralıların durumu

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sorgun Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Vali Özkan'dan ziyaret

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, hastaneye giderek kazazedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Özkan, yaşanan bu elim olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ali Taş'ın hayatı

Evli ve bir çocuk babası olan Ali Taş'ın, Sorgun'da çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Hayatını kaybeden bekçinin, meslektaşları ve yakınları tarafından büyük bir üzüntüyle anıldığı ifade edildi.