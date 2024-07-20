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Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

Yaralanan otomobil sürücüsü A.A, ambulansla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Gelen ekiplerce yapılan inceleme sonucu, kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobildeki A.D. (52) ve M.D'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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