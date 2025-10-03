Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın başvurusu üzerine partinin 39. Olağan İl Kongresi’ni yapabileceğine karar verdi.

Kongre tarihi ve adresi netleşti

YSK’nın 03 Ekim 2025 tarihli ve 2025/350 sayılı kısa kararında, CHP’nin kongre başvurusuna ilişkin ayrıntılar sıralandı. Buna göre kongre, 19 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak. İlk toplantı saat 08.00’de çoğunluklu, ikinci toplantı ise saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Kurul, kongreye ilişkin iş ve işlemlerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmesine hükmetti.

Kararın altında YSK Başkanı Ahmet Yener’in imzası bulunurken, “gerekçeli karar bilahare gönderilecektir” ifadesiyle detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

İl başkanlığı duyurdu

CHP İstanbul İl Başkanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada kongrenin adresini paylaştı. Açıklamaya göre kongre, İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacak.

İl başkanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 08.00–11.00 arası nisaplı; çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gün saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın nisapsız olarak İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacaktır. Tüm örgütümüz davetlidir.”