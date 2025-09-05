İngiltere’nin Cornwall bölgesinde görev yapan damar cerrahı Neil Hopper (49), sigorta şirketlerinden tazminat almak için kendi ayaklarını kestirdi. Kendi yarattığı sepsis hikayesiyle 466 bin sterlinin üzerinde tazminat talep eden Hopper, dolandırıcılıktan tutuklanarak hapse gönderildi.

Tazminat için ayaklarını dondurdu

Hopper, sigorta şirketlerini yanıltmak amacıyla bacaklarını kuru buzla dondurdu ve sepsis sonucu amputasyon geçirdiğini iddia etti. Yaklaşık 6 yıl süren süreç boyunca sigorta şirketlerinden para talep eden cerrahın aslında ayaklarını kendi kestiği ortaya çıktı.

Ceza ve lisans iptali

İngiltere mahkemesi, Hopper’ı dolandırıcılık ve şiddet videoları nedeniyle 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Doktorluk lisansı iptal edilen Hopper’ın, tazminat olarak elde ettiği paranın geri alınması için de işlemler başlatıldı.

Avukattan açıklama

Hopper’ın avukatı, müvekkilinin çocukluğundan beri bedenine yabancılaştığını ve ayaklarını “istenmeyen fazlalık” olarak gördüğünü belirtti. Avukat, Hopper’ın bacaklarının alınmasından üzüntü duymadığını, pişmanlığının yalnızca sigorta dolandırıcılığı nedeniyle olduğunu ifade etti.