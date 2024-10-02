Denizli’nin gururu, Merkezefendi Basket sezonun ilk maçında Mersin’i ağırlıyor. Başkan Şeniz Doğan, taraftarı PAÜ Arena’yı doldurmaya davet etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu, 4 Ekim’de başlıyor. Denizli’yi temsil eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezonun ilk karşılaşmasında Mersin Spor Kulübü’nü PAÜ Arena’da ağırlayacak. Maç, Cuma günü saat 19.00’da oynanacak. Başkan Şeniz Doğan, "Her sezon olduğu gibi taraftarımızın büyük desteğiyle güçlü bir başlangıç yapacağız" dedi.

Sezona güçlü başlangıç

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Takımın transferlerle güçlendiğini vurgulayan Doğan, “Denizlimize yaşattığımız basketbol heyecanı bu sezon da devam edecek. Taraftarımızın desteğiyle Mersin’e karşı güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Tüm Denizli halkını ilk maçımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.