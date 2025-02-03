Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, fırsatçılara geçit verilmemesi gerektiğini belirterek, "Kira artış oranları üretim yapan küçük işletmeler için ayrı bir oranlama ile belirlenebilir’’ dedi

İşyeri ve konut kiralarındaki yüksek artışların kiracı vatandaşı mağdur eder noktaya geldiğine dikkat çeken Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, "Devlet kira artış oranlarını belirlerken çıtayı aşağıda tutmalı. Özellikle sınırlı sermayeye sahip olan esnaf sanatkarlar, girdi maliyetlerinin yanında stopaj ve yüksek kiralar altında eziliyor’’ dedi.

Devletin kira artış oranlarını yüzde 25 seviyesinde tutan düzenlemesinin 2024 Temmuz’unda sona erdiğini hatırlatan Çulhaoğlu, şunları söyledi:

"Şimdi her ayın 3’ünde devletin uygun gördüğü oran açıklanıyor. Ocak ayında bu oran yüzde 56 idi. Bu oran enflasyonun son iki yıla göre durgunlaştığı bir dönemde bize göre yüksek kalmaktadır.

Fırsatçılar var

Devletin kira artış oranları için önerilerini belirlerken çıtayı daha aşağıda tutması gerektiğini düşünüyoruz. Aldığı kiralarla geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlarımız var ama bunun yanı sıra maalesef fırsatçı mülk sahipleri de var. TEFE TÜFE oranlarından fazla, yüzde 200’lere varan oranlarda artış yapan mülk sahiplerine geçit verilmemeli. Ekonominin darboğazda olduğu bir dönemde ayağa kalmamızın en önemli kaynağı toplumsal dayanışma olacaktır. Ancak bu tip fırsatçılar birlik ve beraberliğimizi de zedelemektedir. Dolayısıyla kira kontratlarının da mercek altına alınmasını sağlayan bir sistemin artık hayata geçirilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz.

Üretim, ticaret ve sanayi açısından meseleyi ele alırsak, stopajın yanı sıra yüksek kiralar da esnafın belini büküyor. Esnaf sanatkarlar önemli girdi ve enerji maliyetleri ile işlerini çevirmeye çalışıyorlar. Yükümlülükleri olmasa da stopaj ödemek zorunda kalıyorlar. Aşırı yükselen kiralar da girdi maliyetlerinden fazla yük getiriyor. Bu da reel sektörün üretim kapasitesini oldukça olumsuz etkiliyor.’’

Küçük işletmelerin üretim ve hizmetlerini sürdürebilmeleri için desteklenmesi gerektiğini kaydeden Başkan Cezmi Çulhaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç olmazsa küçük işletmelere yönelik bir düzenleme yapılabilir. Kira artış oranları üretim yapan küçük işletmeler için ayrı bir oranlama ile belirlenebilir. Öte yandan stopajları esnafın ödediği Türkiye’nin bilinen bir gerçeğidir. Ülke yöneticilerinden stopajın kaldırılmasını, en azından yüzde 20 olan stopaj oranının yüzde 10 seviyelerine çekilmesini talep ediyoruz.’’