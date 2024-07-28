Bölgede incelemelerde bulunan Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, yolun kenarlarına acilen korkuluk yapılması çağrısında bulundu. Vedat Çoğaç, “Pizok Deresi'nde çalışmalar 2020 yılında yapılmıştı. O günden beridir hâlâ korkuluklar takılmadı. Şu an 2024'teyiz ama hâlâ korkuluk veya bariyer sistemi yapılmadı. Kanalın kenarlarının açık olmasından ötürü çok sayıda kaza da meydana geldi. Yolun yokuşlu ve kışın da yolların buzlu olmasıyla beraber bu yol sürücülerin korkulu rüyası haline geliyor. Trafiğin çok yoğun olduğu böylesine bir yol hâlâ gözden geçirilmedi. Koordinasyon toplantısında da dile getirmiştik. Kesinlikle ciddi bir takip olması gerekmektedir. İvedilikle yetkililer buranın sağlı sollu etrafına korkuluklar yapmalıdır. Allah korusun burada daha feci kazalar meydana gelebilir. Buradan valimize ricada buluyoruz, hiçbir canımız gitmeden önlem alınsın. Kısa sürede bu sorunumuz da halledilir inşallah” dedi.

Kaynak: İHA