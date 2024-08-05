Yunan adaları, bu yaz sezonunda Türk turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yunan Kamu Düzeni Bakanlığı'nın verilerine göre, temmuz ayının ilk haftasına kadar 182 bin Türk turist ülkeye giriş yaptı. Özellikle "kapıda vize" uygulamasıyla kolaylıkla adalara giriş yapabilen Türk turistler, Yunan ekonomisine önemli katkılar sağladı.

Türk turistlerin Yunan Adaları'na katkısı

Rekor ziyaretçi sayısı: 182 bin Türk turist, Yunan adalarını ziyaret etti.

182 bin Türk turist, Yunan adalarını ziyaret etti. Kapıda vize kolaylığı: 1 Nisan'dan itibaren 10 adada uygulanan "kapıda vize" ile 35 bin Türk turist adalara giriş yaptı.

1 Nisan'dan itibaren 10 adada uygulanan "kapıda vize" ile 35 bin Türk turist adalara giriş yaptı. Yüksek harcamalar: Türk turistler, adalarda büyük harcamalar yaparak ekonomiyi canlandırdı. Midilli’de ıstakoz bile kalmadı.

Turizmciler memnun

Yunan adalarındaki turizmciler, Türk turistlerin ilgisinden oldukça memnun. Midilli Turizm Acenteleri Derneği Genel Sekreteri Aris Lazaris, "Türk turistler adanın ekonomisine büyük katkı sağladı. Varlıklı olan bu turistler, lüks tüketim yapıyor ve ada esnafı da bu durumdan faydalanıyor. Ancak onları soymaya kalkarsak bir daha gelmezler," dedi.

Yerel ekonomiye katkı

Sisam adasında otel sahibi Fotini Yerondi, "Bu yaz ada ekonomisini Türk turistler kurtardı. Hollanda ve İskandinav ülkelerinden gelen turist sayısında büyük düşüş var. Türk turistler ise çok daha iyi müşteriler, her şeyden şikayet etmiyorlar," ifadelerini kullandı.

Türk turistlerin alışkanlıkları

Gazeteci Teodoros Piliotis, Türk turistlerin adalarda para harcamaktan çekinmediklerini belirterek, "Türk turistler otellerde, lokantalarda, süper marketlerde ve elektronik eşya dükkanlarında para harcıyorlar. Bir defa gelenler, ertesi yıl yine geliyorlar. Ada sakinleri ile dostluk ilişkileri kurdular," dedi.