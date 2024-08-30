Türkiye ile Yunanistan arasında 102 yıl önce İzmir'in işgaliyle başlayan çatışma, 30 Ağustos 1922'de Türkiye'nin zaferiyle sona erdi ve Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Ancak, bu savaşın ardından yaşanan bir gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası oldu.

Venizelos'tan Atatürk'e Nobel önerisi

Yunan lider Eleftherios Venizelos, 1934 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Venizelos, Türk-Yunan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nı imzaladığı 1930'da, Türkiye'nin barışa olan bağlılığını takdirle karşıladığını belirtti.

Barışın simgesi olarak anımsanan anlaşma

1930'da Ankara'da imzalanan Türk-Yunan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması, iki ülke arasındaki sorunların müzakerelerle çözülmesini ve tarafsız kalmayı öngörüyordu. Bu anlaşma, iki ülkenin dostluğunu pekiştiren önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi kim oldu?

Venizelos'un Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği mektubunda, Atatürk'ün reformlarının Yunan halkı tarafından takdir edildiğini ve iki ülke arasındaki dostluğun kalıcı olması gerektiğini vurguladı. Ancak, 1934'te Nobel Barış Ödülü, Türkiye ve Yunanistan'ın dostluğunu simgeleyen bir başka isme, Arthur Henderson'a verildi.

Bu ödül, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin uluslararası arenada ne kadar önemli bir etki yarattığını gösteriyor.