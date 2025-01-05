Yunanistan'ın eski Başbakanı ve PASOK Genel Başkanı Costas Simitis, 88 yaşında Korint yakınlarındaki yazlık evinde hayatını kaybetti. Hükümet, Simitis’in cenaze töreninin 9 Ocak Perşembe günü Atina Metropolitliği’nde düzenleneceğini açıkladı. Ayrıca, törenin masraflarının kamu bütçesinden karşılanacağı ve dört günlük ulusal yas ilan edileceği duyuruldu.

Simitis, sabah saatlerinde rahatsızlanarak Korint Hastanesi’ne kaldırıldı. 07:31'de bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirilen Simitis, yapılan canlandırma çabalarına rağmen 08:10'da hayatını kaybetti.

Costas Simitis kimdir?

1936 doğumlu olan Costas Simitis, PASOK'un kurucu üyelerindendir. 1996-2004 yılları arasında hem parti lideri hem de Yunanistan Başbakanı olarak görev yaptı. Hukuk ve ekonomi eğitimi almış olan Simitis, akademik kariyerinde de birçok üniversitede dersler vermiştir. Simitis, 1967-1974 yıllarında hüküm süren cunta rejimine karşı verdiği mücadeleyle tanınmış, sonrasında PASOK'un önemli liderlerinden biri olmuştur.

Başbakan Miçotakis'ten taziye mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Simitis’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak, “Ülkemizin önemli ilerlemelerine eşlik etmiş, değerli ve nazik bir siyasi rakip olan Costas Simitis’i üzüntü ve saygıyla anıyorum,” ifadelerini kullandı. Miçotakis, Simitis'in ailesine başsağlığı diledi.