Yunanistan’ın eski Başbakanı Yorgo Papandreu, Türkiye'de yaşanan yangın felaketi dolayısıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e geçmiş olsun mektubu gönderdi. Papandreu, mektubunda, yangından etkilenen tüm insanlarla dayanışma içerisinde olduğunu belirtti ve ülkeler arasındaki derin bağlara vurgu yaptı.

"Ortak geleceğimizi korumalıyız"

Yorgo Papandreu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e yazdığı mektubunda, “Yunanistan’da da yaşadığımız benzer yangınlardan dolayı yaşadığınız acı ve korkuyu anlayabiliyorum. Böyle zamanlarda ülkelerimizin sadece bizi bağlayan denizden ibaret olmadığını, karşılaştığımız ortak zorluklardan dolayı derinden bağımız olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Papandreu, iklim değişikliğinin sınır tanımadığını ve bu zorluklara karşı birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. “Komşu olarak, dost olarak bu tehditlere karşı birbirimize destek olmalıyız ve ortak geleceğimizi korumalıyız” diyen Papandreu, desteklerinin Kuşadası halkıyla olduğunu belirtti.

Başkan Ömer Günel’in cevap mektubu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Papandreu’nun mektubuna verdiği cevabında, “Kurucusu olduğunuz Symi Sempozyonu’nun, 30 Haziran 2024 tarihinde Sisam Adası’nda yapılan organizasyonda işlenen ‘Barış, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik İçin Gücün Yeniden Hayal Edilmesi’ teması, sizin samimi iş birliğinizi yansıtan zarif mektubunuzla adeta yeniden ortaya konmuştur” dedi.

Başkan Günel, Papandreu’nun samimi iş birliği düşüncesine teşekkür ederek, “Bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması için birlikte hareket etmekten son derece mutlu olacağımızı belirtmek istiyorum” ifadesinde bulundu. Ayrıca, gerektiğinde yardım talebinde bulunabileceklerini ve ortak çalışmanın önemini vurguladı.