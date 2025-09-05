Yunanistan, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vize başvurularında yeni bir döneme geçti. Ülkede Schengen işlemlerini yürüten Kosmos Vize Hizmetleri, 15 Temmuz 2025 itibarıyla Avrupa Birliği’nin hayata geçirdiği “kademeli vize uygulaması (Cascade)” sisteminin devreye alındığını duyurdu.

Yeni uygulama kimleri kapsıyor?

Kademeli vize uygulaması, Türkiye’de ikamet eden ve Türkiye’den kısa süreli Schengen vizesi başvurusunda bulunan tüm Türk vatandaşlarını kapsıyor. Ancak kamyon şoförleri bu kapsam dışında tutuluyor.

Başvuru sahiplerinin, daha önce aldıkları Schengen vizelerini kurallara uygun şekilde kullanmış olmaları ve güvenilir yolcu kategorisinde yer almaları gerekiyor.

Hangi kolaylıklar getiriliyor?

Yeni sistemle Türk vatandaşlarına sağlanacak kolaylıklar şöyle sıralandı:

Son üç yıl içinde iki kez Schengen vizesi alıp doğru şekilde kullananlara 1 yıl süreli çok girişli vize verilecek.

İlk başvuruda, planlanan seyahat süresine uygun şekilde tek veya çok girişli vize düzenlenecek.

İkinci başvuruda, altı ay içinde 90 gün geçerli, çok girişli bir vize alınabilecek.

Bir yıllık vizesini sorunsuz kullanan kişiler, pasaportlarının geçerlilik süresi yeterliyse 3 yıl ve ardından 5 yıl süreli çok girişli vize hakkı kazanabilecek.

Kararın gerekçesi

Avrupa Birliği, bu uygulamayı Türkiye ile göç yönetimi ve geri kabul anlaşmaları çerçevesinde hayata geçirdiğini açıkladı. Düzenlemenin, vize süreçlerinde güvenilir yolcuların işini kolaylaştırması ve Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir adım olması bekleniyor.