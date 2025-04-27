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Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiğini tespit etti. Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, 25 Nisan saat 04.50’de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine, lastik bottaki bir grup düzensiz göçmen olduğuna dair ihbar yapıldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (KB-7) ekipleri, lastik bottaki 22 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenlerin arasında 4 çocuk da bulunuyordu.

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, lastik bottaki 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İçlerinde 4 çocuk bulunan göçmenler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildikten sonra Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

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