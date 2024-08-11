Basmane Semt Merkezi: Tarihi bina, modern eğitim merkezi

İzmir'in tarihi Basmane semtinde, Oteller Sokağı üzerinde yer alan eski 'Nebahat Tabat Yetiştirme Yurdu' binası, Konak Belediyesi tarafından restore edilerek Basmane Semt Merkezi olarak hizmete açıldı. 32 yıl boyunca atıl kalan bu tarihi bina, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun mülkiyetindeyken yurt binası olarak kullanılmıştı. Restore edilen yapı, tarihi dokusuyla yeniden İzmir’in sosyal hayatına kazandırıldı.

Tarihçesi

Basmane Semti'nin Fettah Mahallesi, 1299 Sokak No: 7 adresinde bulunan bu 450 metrekarelik bina, uzun yıllar boyunca çocuk esirgeme kurumu olarak hizmet verdi. Ancak yıllar içinde kullanım dışı kalmış ve bakımsızlığa terkedilmişti. Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ’ın öncülüğünde başlatılan restorasyon çalışmalarıyla bina, eski ihtişamına kavuştu.

Restorasyon projeleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Mimarlık Fakültesi ve Mimari Restorasyon Bölümü tarafından hazırlandı. Elektrik projeleri, Elektrik Mühendisi Ümit Yılmaz tarafından, statik güçlendirme projeleri ise İnşaat Yüksek Mühendisi Necati Uzakgören tarafından yapıldı. Makine mühendisliği projeleri de Naci Uzakgören tarafından gönüllü olarak yürütüldü.

Yeniden kullanım

Restorasyon sonrasında, Basmane Semt Merkezi olarak yeniden düzenlenen yapı, tarihi kimliğini koruyarak halkın kullanımına sunuldu. Konak Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri, burada çeşitli eğitimler vermeye başladı. Böylece bina, geçmişteki sosyal işlevinin ötesinde, modern eğitim ve kültürel etkinlikler için bir merkez haline geldi.

Nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma ile ulaşım:

İzmir Metro: Basmane Semt Merkezi, İzmir Metrosu'nun Basmane istasyonuna oldukça yakın. İstasyondan kısa bir yürüyüşle merkeze ulaşabilirsiniz.

İzmir Otobüsleri: Ayrıca, şehir içi otobüsler de Basmane semtine hizmet vermektedir. No: 10, No: 22, No: 28 gibi hatlar size yardımcı olabilir.

Özel araç ile ulaşım:

Park Alanı: Basmane Semti'nde park yeri bulmak bazen zor olabilir. Bu yüzden, otopark olanaklarına dikkat ederek plan yapmanız faydalı olabilir.

Adres: Basmane Semt Merkezi, Fettah Mahallesi, 1299 Sokak No: 7, İzmir, Türkiye.

Bu adresi harita uygulamaları veya navigasyon sistemlerine girerek kolayca bulabilir ve tarihi yapının tadını çıkarabilirsiniz. Basmane Semt Merkezi, İzmir’in sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunmayı sürdüren tarihi bir mekân olarak önemli bir yer tutuyor.