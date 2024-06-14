DAKAR (AA) - Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 13 Haziran "Dünya Albinizm Farkındalık Günü" kapsamında albino çocuklarla çömlek ve cam altı boyama atölyesi düzenledi.

Dakar YEE bahçesinde düzenlenen etkinlikte, albino çocuklar ve aileleri, eğitmenler eşliğinde çömlek yaptı, Senegal'de ünlü olan cam altı boyama sanatını deneyimledi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman da atölyeyi ziyaret ederek, Senegal Ulusal Albinizm Derneği (ANAS) Başkanı Mouhamadou Bamba Diop'dan albinoların ülkedeki durumuna ilişkin bilgi aldı.

Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, Afrika'da ayrımcılığa maruz kalan ve toplumda kabul görmeyen albinolar için Dünya Albinizm Farkındalık Günü vesilesiyle özel bir program düzenlediklerini söyledi.

Efe, "Albino dernekleriyle daha önce de iş birliklerimiz oldu. Afrika'da onların çektiği sıkıntıları bir nebzede olsa unutturmak, onlara güzel bir gün yaşatarak sanatla buluşturmak istedik. Çocuklarımız buraya aileleriyle geldi hem çömlek yaptılar hem de cam boyadılar. Çok mutlu oldular, biz de onların mutluluğunu paylaşıyoruz." dedi.

Atölyedeki eğitmenlerin de özel seçildiğinin altını çizen Efe, şunları söyledi:



"Çömlek atölyemizdeki hocamız, sokağa atılan sağır ve dilsiz çocuklara hem meslek öğretiyor hem de onların bakımını üstleniyor. Kendisiyle yollarımız tesadüf eseri kesişmişti ve o günden bu yana birlikte birçok atölye düzenledik. Öte yandan cam boyayan eğitmenimiz de engelli bir birey ve engellilerle ilgili birçok faaliyete imza atıyor. Her ikisiyle de bir süredir çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Kısacası bugün toplum tarafından dışlanan farklı dezavantajlı grupları bir araya getirerek, birlikte yaşamanın mümkün olduğunu göstermeye çalıştık."

ANAS Başkanı Diop da bugüne kadar sadece belgesellerde gördüğü çömlek yapımını tecrübe ettiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Özellikle çocukların bu toplu etkinlikle moral depoladığını dile getiren Diop, şöyle konuştu:



"Biliyorsunuz albinolar Afrika'da çok ciddi toplumsal sorunlarla karşılaşıyor, hayata karışıp, normal bir birey gibi yaşayamıyorlar. Bugün ise tüm endişeleri ve korkularını bir kenara bırakarak, bir sanat dalıyla tanıştılar, bir şeyler üretmenin tadına vardılar. Mutlulukları gözlerinden okunuyor. Bu güzel etkinlik için bize kapılarını açan Yunus Emre Enstitüsü'ne teşekkür ediyorum. Öte yandan Büyükelçi Nur Sağman hanım da atölyeyi ziyaret etti ve bizlerin dertlerini dinledi, çocuklarla tek tek ilgilendi. Bu da bizi çok duygulandırdı."

- Hem güneşle hem de ayrımcılıkla mücadele eden Afrikalı albinolar

Albinizmli bireyler, görülme oranının daha yüksek seyretmesi ve hastalığa ilişkin toplumsal farkındalığın düşük olması nedeniyle en çok Afrika ülkelerinde insan hakları ihlallerine uğruyor.

Uzuvları büyücülükte kullanılan albinolar, yaşadıkları ülkelerdeki seçim ve önemli spor müsabakalarının yapılacağı dönemlerde kaçırılma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Seçim veya bir müsabakanın kazanılması için albino kanının akıtılması gerektiği batıl inancı nedeniyle birçok albino bu dönemlerde öldürülüyor.

Albinolar, söz konusu dönemlerde ya hiç sokağa çıkmıyor ya da kırsaldaki küçük ve nispeten güvenli yerleşim alanlarına göç ediyor.

Birçok Afrika ülkesinde "insan dışı varlık" olarak kabul edilen albinolar, bu nedenle eğitim alamıyor, iş hayatına giremiyor hatta aileleri tarafından bile kabul görmüyor.

Albinolar, karşılaştıkları fiziki zorlukların yanı sıra Afrika'da neredeyse yıl boyu devam eden güneşli hava ve toplumsal ayrımcılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Çoğu zaman ebeveynleri tarafından da kabul görmeyen albinolar, çocuk yaşta evden atılıyor ve yaşamlarına sokaklarda devam ediyor.

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 10 bin 500 albino olduğu tahmin ediliyor.



