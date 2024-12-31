Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi alkollü işletmeleri denetledi. Denetimlerde, halk sağlığı ve genel düzen açısından önemli uyarılar yapıldı.

Yılbaşı öncesi denetim artışı

Yunusemre ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını koruma ve genel düzeni sağlama amacıyla yılbaşı öncesi geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Özellikle alkollü restoranlar ve alkol satışı yapan işletmelerin denetlendiği uygulama, işletmelerin sağlık, temizlik ve düzen açısından uygunluklarını kontrol etti.

Uygulanan denetimler

Denetimler sırasında, işyeri açma ruhsatları, fiyat etiketleri, ürünlerin son kullanma tarihleri, işyeri düzeni ve temizlik gibi önemli kriterler denetlendi. Ayrıca, kasa ve raflardaki fiyat uyumu da kontrol edildi. İki işletmeye, yapılan denetimlerin ardından cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, işletme sahiplerine uyarılarda bulunarak, yılbaşı kutlamalarının daha güvenli ve sağlıklı geçmesini sağlamak için önlemler aldı.