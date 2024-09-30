Yunusemre Belediyesi, tarımsal kalkınma çalışmalarını hızlandırmak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teknik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, tıbbi ve aromatik bitkilerin yerel üretiminde önemli bir rol oynayacak projelerin incelenmesi için gerçekleştirildi.

Yerel Tohum Merkezi'nde incelemeler

Ziyaret sırasında, Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Yerel Tohum Merkezi detaylı bir şekilde incelendi. Burada, yaklaşık 985 çeşit ata tohumu bulunuyor. Bu tohumlar, yerel bitki türlerinin korunması ve geliştirilmesi açısından büyük bir öneme sahip. Ayrıca, tıbbi ve aromatik bitkilerin distilasyonu için kurulan ünitenin işleyişi hakkında bilgiler alındı.

Kooperatifçiliği destekleme

Muğla'daki incelemeler sırasında kooperatifçiliği destekleme konusunda da bilgi edinildi. Bu çalışmalar, yerel üreticilerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için büyük bir fırsat sunuyor.

Tıbbı bitkiler koleksiyon bahçesi ziyareti

Ziyaretin bir diğer önemli noktası ise Marmaris ilçesinde bulunan Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi oldu. Burada, çeşitli tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve korunması ile ilgili uygulamalar yerinde gözlemlendi. Ayrıca, belediyeye ait tesislerin kooperatiflere tahsis edilmesi amacıyla yapılan çalışmaların detayları da değerlendirildi.

Yunusemre Belediyesi’nin bu tür ziyaretleri, kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu tür projelerin artması, hem yerel ekonomiyi canlandıracak hem de tarımsal çeşitliliği artıracak.