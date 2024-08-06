4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanmasına dair karar, Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirildi.

Yeni vergi oranları:

30 Euroyu Geçmeyen Eşya: Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen ürünler için %30 vergi Diğer ülkelerden gelen ürünler için %60 vergi

1500 Euroyu Geçmeyen İlaç Cinsi Eşya: Aynı vergi oranları geçerli

Alışveriş sınırı ve vergi oranları

Önceden 150 euro olan alışveriş sınırı, yeni düzenlemeyle birlikte 30 euroya düşürüldü. Bugün yayımlanan karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanı Bolat'ın açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çin'deki bazı internet sitelerinden ucuza ürün getirilip satılması konusunun yakından takip edildiğini ve gerekli kararların alındığını belirtmişti. Bolat, "Konunun çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları da aldık, yakında göreceksiniz." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Yeni düzenlemenin detayları

Yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışından alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar:

Vergi Oranları: Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ürünler için %30, diğer ülkelerden gelen ürünler için %60 ek vergi uygulanacak.

Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ürünler için %30, diğer ülkelerden gelen ürünler için %60 ek vergi uygulanacak. Alışveriş Sınırı: 30 euroyu aşan ürünler için yeni vergi oranları geçerli olacak. Bu limitin altında kalan ürünler ise belirli şartlar altında vergiden muaf tutulacak.

30 euroyu aşan ürünler için yeni vergi oranları geçerli olacak. Bu limitin altında kalan ürünler ise belirli şartlar altında vergiden muaf tutulacak. Yürürlük Tarihi: Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yatırımcılar ve tüketiciler için uyarılar

Yeni düzenlemeler, yurt dışından alışveriş yapmayı planlayan tüketicileri ve yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle, alışveriş yapmadan önce yeni vergi oranlarını ve sınırlarını dikkate almak büyük önem taşıyor.