Milli atıcımız Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyatları'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dikeç, sosyal medya hesabından annesiyle paylaştığı fotoğrafla da gündemde.

Dikeç, "En değerlim" notuyla paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak, fotoğraf altına yapılan bazı olumsuz yorumlar tepki çekti. Bazı kullanıcılar, Dikeç'in annesinin başörtüsüne yönelik eleştirilerde bulunarak, "Avrupa'ya rezil olduk" gibi ifadeler kullandı. Bu tür yorumlar, diğer kullanıcılar tarafından sert bir şekilde eleştirildi ve tepki topladı.

Yusuf Dikeç'in paylaşımı, ünlü iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk'ın da dikkatini çekti. Musk, Dikeç'in annesi hakkında övgü dolu sözler sarf etti. "Anne, hayatın savaşında hem kalkan hem kılıçtır," diyen Musk, Dikeç'in annesinin onun cesaret ve kararlılık kaynağı olduğunu vurguladı. Musk, "Olimpiyatlardaki başarınız, annenizin size verdiği gücün bir yansımasıdır," ifadelerini kullandı.

In the battle of life, a mother is both a shield and a sword



She protects with her presence and empowers with her belief, teaching you to fight your own battles with courage.



And you fought your battle with courage, coupled with pinnacle accuracy in the Olympics.



Huge respect…