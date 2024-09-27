Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’den ayrılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu. Yaz transfer dönemi boyunca Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Süper Lig devleriyle anılan 27 yaşındaki futbolcu, Avrupa’dan da Lyon, Nice, Ajax ve West Ham United gibi takımların radarındaydı.

Sürpriz karar sonrası komşuya gitti

Yunan basınından Nikos Kostis'in haberine göre, Yusuf Yazıcı’nın yeni takımı Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Haberde, transferin tamamlandığı ve milli futbolcunun resmiyet kazandırmak üzere Yunanistan’a gitmeye hazırlandığı ifade edildi.

Fransa'da Başarı Dolu Yıllar: Yusuf Yazıcı, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor’dan Lille’e 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Fransız ekibiyle 135 maça çıkan yıldız futbolcu, 29 gol ve 15 asistlik performansa imza atarken, 1 Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.