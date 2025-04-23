Yuvamız İzmir’de 23 Nisan Coşkusu Tüm Şubeleri Sardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ çatısı altında hizmet veren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin 20 farklı şubesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. “Eşit başlangıç, parlak bir gelecek” anlayışıyla hizmet veren merkezlerde, bini aşkın çocuğun katılımıyla düzenlenen gösteriler, velilere duygu dolu anlar yaşattı.

Gösteriler coşku, marşlar gurur yaşattı

Kiraz’dan Dikili’ye kadar geniş bir alana yayılan 20 şubede çocuklar, hazırladıkları özel koreografiler, dans gösterileri, şiir dinletileri ve marşlarla bayramı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, çocuklar İstiklal Marşı ve Andımız’ı da coşkulu bir şekilde seslendirdi.

Etkinlikler, çocukların özgüvenlerini sergilemeleri açısından da dikkat çekti. Gösteriler, izleyenlerden dakikalarca alkış aldı.

“Milli bayramlara sahip çıkan nesiller yetiştiriyoruz”

İZELMAN AŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Çocuklarımızın gelişimine katkı sunarken, onları milli değerlerle büyütmek önceliğimiz. Yuvamız İzmir’de geleceğin özgüvenli, özgür ve milli değerlerine sahip çıkan bireylerini yetiştiriyoruz” denildi.