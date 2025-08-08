

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZELMAN A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılına 15 ilçedeki 22 merkezde merhaba dedi. Bu yıl 36-66 ay arası 1.698 çocuk, uzman kadrolarla okul öncesi eğitim alacak.

Yeni dönemle birlikte aileleri sevindiren bir gelişme de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla Yuvamız İzmir’in aylık ücreti 5 bin TL’den 4 bin TL’ye indirildi. Ekonomik zorlukların yoğunlaştığı bu dönemde yapılan indirim veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

“Zam Beklerken İndirim Geldi”

4 yaşındaki Poyraz’ın annesi Irmak Dalak, "Bu yıl zam bekliyorduk, ama ücreti öğrenince hem şaşırdık hem sevindik. Kaliteli eğitimin bu fiyata sunulması ailelere büyük bir destek" dedi.

Benzer şekilde, 4 yaşındaki Adnan Arın’ın annesi Tuğçe Sarıhanlıoğlu da özel anaokullarında yaşadıkları ekonomik zorluklardan sonra Yuvamız İzmir’in sunduğu olanakların kendilerini rahatlattığını belirterek, "4 bin lira muazzam bir rakam. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıl Sonu Hedefi: 30 Merkez

Yuvamız İzmir Müdürü Eda Kaygusuz, bu yıl 22 merkezin aktif olduğunu, 6 yeni merkezin daha açılması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti:

“Yıl sonunda hedefimiz 30 merkeze ulaşmak. Başkanımız Cemil Tugay’ın okul öncesi eğitime verdiği önemle birlikte daha fazla çocuğa ulaşmak istiyoruz.”

Merkezlerde doğa temelli öğretim modeli, çocuk hakları eğitimi, sanat-kültür gezileri, ve çeşitli atölyelerle dolu bir içerik sunuluyor.

Zengin Eğitim İçeriğiyle Güvenli Bir Ortam

Yuvamız İzmir’de çocuklar;

Jimnastik

Görsel Sanatlar

Yaratıcı Drama

İngilizce

Çocuk Yogası gibi sosyal etkinliklerle fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekliyor.

Merkezlerde ayrıca üç öğünlük dengeli beslenme programı uygulanıyor ve her çocuğun gelişimi uzman ekipler tarafından birebir takip ediliyor.

Psikososyal Destekle Ailelere ve Çocuklara Rehberlik

Yuvamız İzmir bünyesinde görev yapan psikolog, psikolojik danışman ve sosyologlardan oluşan psikososyal destek birimi, hem çocuklara hem de velilere rehberlik sağlıyor.

Ailelere yönelik:

Akran zorbalığı

Aile içi iletişim

Özel gereksinimli çocuklar

Medya çağında çocuk gelişimi

gibi başlıklarda seminer ve atölye çalışmaları düzenleniyor.

Çocuklara yönelik ise:

Mahremiyet eğitimi

Sınıf kuralları

Sosyal farkındalık çalışmaları

gibi gelişim destekleyici içerikler sunuluyor.

“Oğlumun Şansı Oldu”

3 yaşındaki Aras’ın annesi Gizem Sema Temel, Yuvamız İzmir’i şu sözlerle değerlendirdi:

“Çocuğumun konuşma gelişiminden sosyal becerilerine kadar pek çok konuda gözle görülür ilerleme kaydettik. Eğitim kalitesi çok yüksek. Bu fiyatla başka bir okul bulmamız imkânsız. Cemil Başkanımız’a teşekkür ederiz, burası oğlumun şansı oldu.”