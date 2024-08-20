Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, yüzde 98,6 doluluk oranıyla en çok tercih edilen üniversitelerden biri oldu. Toplamda 8 bin 943 öğrenci lisans ve önlisans programlarına yerleşti.

Öğrenci sayısı 46 bine ulaşacak

MSKÜ’nün öğrenci sayısının yeni kayıtlarla birlikte 46 bine ulaşması bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlara göre, üniversitenin lisans programlarına 4 bin 399, önlisans programlarına ise 4 bin 544 öğrenci yerleştirildi. Lisans programlarındaki doluluk oranı yüzde 98, önlisans programlarındaki doluluk oranı ise yüzde 99,7 olarak bildirildi.

Rektör Kaçar'dan teşekkür mesajı

Üniversiteye gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getiren MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Üniversitemize gösterdiğiniz ilgi ve tercihinizden dolayı hepinizi kutlarım. MSKÜ ailesinin bir ferdi olmayı tercih ettiğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. Kaçar, öğrencilere bilim, sanat ve spor alanlarında önemli destekler sunacaklarını da vurguladı.

Yeni dönem başlıyor

MSKÜ'de dersler, akademik takvime göre 23 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Bu yıl üniversitenin sunduğu olanaklar ve desteklerle öğrencilerin başarısına katkı sağlaması hedefleniyor. MSKÜ, eğitim hayatına yeni bir soluk getirerek öğrencilere umut vaad ediyor.