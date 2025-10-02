Aydın Kuşadası’nda, Yunanistan’ın Sisam Adası’na yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalışan kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan’ın Sisam Adası’na yüzerek geçmeye çalışan bir kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, denizde tek başına bir göçmen tespit etti.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

Dün saat 16.17'de yapılan tespitte, göçmenin yüzerek Sisam Adası’na geçmeye çalıştığı belirlendi. Göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı ve gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edileceği bildirildi.

Göçmenlerin tehlikeli yolculukları devam ediyor

Kaçak göçmenlerin, yasadışı yollarla Yunanistan’a geçme çabaları, bölgedeki güvenlik güçleri tarafından engellenmeye çalışılıyor. Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yoluyla yapılan kaçak geçişlere karşı sıkı bir denetim yürütüyor.