CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, İzmir İl Başkanlığı sürecine dair yazılı açıklama yaptı. Kaya, tutuklu İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’ya karşı aday olmayacağını belirtti ve süreci 13 Ekim’de örgütle birlikte takip edeceğini duyurdu.

CHP İzmir’de İl Kongresi Hazırlıkları

CHP’de 39. Olağan Kurultay takvimi çerçevesinde ilçe kongreleri tamamlandı. İl kongresi ise 17 Ekim 2025 Cuma günü toplanacak. Parti içinde ise İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutuklu yargılanması ve adaylığı tartışmalara neden oldu.

Çağdaş Kaya’dan Açıklama

Kaya, kamuoyunu daha fazla meşgul etmemek için yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, Şenol Aslanoğlu’nun tutuklu olduğu sürede aday olmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Kaya, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in ‘Bir arkadaşımızı dahi yarı yolda bırakmayacağız’ anlayışını saygıyla karşılıyorum. Partililik bilincim, cezaevindeki biriyle yarışmayı asla izin vermez” ifadelerini kullandı.

13 Ekim Takibi ve Adaylık Süreci

Buca İlçe Başkanı, tutuklu yoldaşların yargı sürecini 13 Ekim’de örgütle birlikte takip edeceğini belirtti. İl başkanlığı adaylığı ile ilgili kararını ise tahliye durumuna göre Genel Başkan Özgür Özel ve partisiyle değerlendireceğini açıkladı.