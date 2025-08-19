Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü spor etkinlikleriyle kutluyor. Sporla iç içe bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen belediye, futbol ve tenis branşlarında Zafer Kupası turnuvaları düzenleyecek.

Turnuvalar Sevindik Vadi Park’ta yapılacak

Merkezefendi Belediyesi tarafından organize edilen turnuvalar Sevindik Vadi Park ve Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Katılım için gerekli başvurular belirlenen tarihlerde yapılabilecek.

Başkan Doğan sporculara davette bulundu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendimizde turnuvalarımız ile hem bayramımızı kutlayacağız hem de vatandaşlarımızın spor yaparak keyifli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Tüm sporcularımızı turnuvalarımıza bekliyoruz” dedi.

Tenis turnuvası başvuruları başladı

2017 ve 2018 doğumlu sporcuların katılacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası için başvurular başladı. Kayıtlar 22 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Turnuva 25-29 Ağustos tarihleri arasında Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde yapılacak. Başvurular merkezden ya da 0552 222 09 20 numaralı telefon hattı üzerinden alınacak.

Futbol turnuvası heyecanı yaşanacak

2016-2017 doğumlu sporcuların mücadele edeceği futbol turnuvasına katılım sağlayacak kulüpler, 22 Ağustos’a kadar 0552 692 20 20 veya 0507 745 84 87 numaralı telefonlardan başvuru yapabilecek. Maçlar Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri’nde oynanacak. Dereceye giren ilk üç takıma sürpriz hediyeler verilecek.