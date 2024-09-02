İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Foça Masterler ve Sarıyer Masterler Federasyonu (SARFED) Masterler takımları arasında dostluk maçı gerçekleştirildi. Foça Bağarası 80. Yıl Sahası'nda oynanan bu maç, başabaş bir mücadeleyle geçerken, SARFED Masterler 2-0'lık skorla galip geldi.

Maçı Murat Ağbulak, Mustafa Sevim ve Sepil Ateşçi Temel hakem üçlüsü yönetti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada, her iki takım da sezon öncesi oyuncularının performanslarını deneme fırsatı buldu. İkinci yarıya yeni transferleriyle başlayan Foça Masterler, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremezken, SARFED Masterler takımı maçın son dakikalarında Vahit ve Özer'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Dostça geçen maçla bayram kutlandı

Maç öncesinde konuşan SARFED Masterler Başkanı Serkan Uyanık, kendilerini misafir eden ve centilmence ağırlayan Foça Masterler takımına teşekkür etti. Uyanık, İzmir'de gerçekleştirdikleri hazırlık maçları kapsamında Foça'ya geldiklerini ve 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bu dostluk maçını oynadıklarını belirtti. Serkan Uyanık; “İki gün önce geldik İzmir’e. İzmir’de bir hazırlık maçı yaptık. Bugün de güzel ilçemiz Foça’ya geldik. Onlarla dostluk ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir gösteri maçı yapıyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı ve kazasız belasız bir maç olur.”

Foça Masterler Başkanı Edip Kürnek ve takım kaptanı Zeki Kozu da konuk takımı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, hem Zafer Bayramı'nı kutladıklarını hem de güzel bir hazırlık maçı oynadıklarını söyledi. Her iki takımın da yeni sezonda başarılar dileyen Kozu, dostça geçen bu maçın önemine vurgu yaptı. Kürnek, “Konuklarımız İstanbul’dan geldi. Onları ağırlarken 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutluyoruz” derken, takım kaptanı Zeki Kozu maçı, “Hem bayram kutluyoruz, hem güzel bir hazırlık maçı oynuyoruz. Her iki takıma da yeni sezonda liglerinde başarılar diliyorum” cümlelerini paylaştı.

Maçın ardından SARFED Masterler takımı, Foçalılar tarafından dostane bir şekilde uğurlanarak İstanbul'a dönüş yoluna geçti.