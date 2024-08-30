Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Taarruz Zaferi'nin 102. yılı, Aliağa’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen program, Aliağa Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Aliağa Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve anlamlı konuşmalar

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Hava İstihkam Uzman Çavuş Sinan Çelik’in yaptığı anlamlı konuşma ile devam etti. Çelik, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk Ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna temel teşkil eden bu zaferin 102. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Konuşmasında, 102 yıl önce Türk milletinin kahraman ordusuyla birlikte bağımsızlık mücadelesi verdiğini vurgulayan Çelik, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı.

Şiirler, zeybek ve müzik dinletisi

Konuşmaların ardından Şehit Murat Coşkun Ortaokulu öğrencisi Nehir Meriç, yöresel şair Bahri Ar ve Kıbrıs Gazisi Doğan Kılıç, “30 Ağustos” konulu şiirlerini okuyarak duygusal anlar yaşattı. Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin zeybek gösterisi ve Aliağa Belediye Bandosu’nun müzik dinletisi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Resmi tebrikat ve şehitlik ziyareti

Kutlama programı kapsamında Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Hava Kurmay Albay Birol Balcı ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kaymakamlık makamında tebrikatları kabul etti. Program, Aliağa kabristanlığındaki şehitlik ziyareti ile sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlama programına Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Hava Kurmay Albay Birol Balcı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cemil Bozdemir, şehit aileleri, gaziler, daire amirleri ve parti temsilcileri katıldı. Aliağa halkı, 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yılını büyük bir coşku ve gururla kutladı.