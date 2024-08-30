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H.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü ve adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

İnterpol tarafından aranan şahıs Türkiye'de yakalandı

İnterpol tarafından aranan şahıs Türkiye'de yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucunda, "silahlı terör örgütü ne üye olma" suçundan aranan eski emniyet müdürü H.B., başkentte gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. H.B., FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası almıştı.

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