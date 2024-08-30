Eski Emniyet Müdürü H.B., FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Operasyonun detayları
Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucunda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan eski emniyet müdürü H.B., başkentte gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. H.B., FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası almıştı.
Adli süreç devam ediyor
H.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü ve adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA