



Aile içi şiddet trajediye dönüştü

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan korkunç olay, 3 çocuk babası Ekrem D.'nin, eşi Merve D.'yi tabancayla vurarak öldürmesiyle başladı. Olayın ardından Ekrem D., iddialara göre çocuklarının gözü önünde silahla intihar etti.

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Silah seslerinin duyulması üzerine mahalle sakinleri tarafından ihbar edilen olay yerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, olayın gerçekleştiği Karamanlar Caddesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polis olayın detaylarını araştırıyor

Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri, hem görgü tanıklarının ifadelerine başvuruyor hem de olayın nasıl geliştiğini aydınlatmaya çalışıyor. Üç çocuğun trajediye tanıklık ettiği bu korkunç olay, mahallede büyük üzüntü yarattı.