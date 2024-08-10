Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, Sağlık Bakanlığının Bornova ve Karabağlar ilçelerinde sığınmacı sağlık merkezi yapımı için ihaleye çıkmasına tepki gösterdi.

Birgüvi, “Türk vatandaşlarımızın haftalarca randevu alamadığı, aylar sonrasına radyoloji ve ameliyat tarihi verildiği, birçok tetkik ve ilacın ücretsiz karşılanmadığı bir sağlık sisteminde sığınmacılara özel hastane yapmak, Türk’e ve milli üniter devlete hasımlıktır” dedi.

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, X platformundan Sağlık Bakanlığını ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu etiketleyerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“SHIFA adında Avrupa Birliği projesiyle birçok ilimizde sığınmacı hastaneleri kuruyor. En son İzmir’in Bornova - Erzene ve Karabağlar - Ali Fuat Cebesoy Mahallelerinde iki adet sığınmacı sağlık merkezi yapımı için ihaleye çıkıldı. Geri Kabul Anlaşması ile tırmanan Türkiye’nin demografik işgali bir başka AB projesi ile devam ediyor. Türk vatandaşlarımızın haftalarca randevu alamadığı, aylar sonrasına radyoloji ve ameliyat tarihi verildiği, birçok tetkik ve ilacın ücretsiz karşılanmadığı bir sağlık sisteminde sığınmacılara özel hastane yapmak, Türk’e ve milli üniter devlete hasımlıktır. Bu artık sessiz istila değil, bangır bangır bir yıkım projesidir. Sayın Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu uyarıyorum: Bu projeden çekilin ve ihaleleri iptal edin. On yılı aşkın bir süredir, Türkiye Avrupa'nın göçmen deposu edilerek kangren haline gelen sığınmacılar ve düzensiz göçmenler meselesi Türkiye'nin millet yapısını, toplum huzurunu ve milli güvenliğini tehdit etmektedir. Bu sorun ileride çok vahim sonuçlar doğurmaya gebedir. Türkiye'nin Türksüzleştirilmesi tehlikesi vardır!”

SHIFA adında Avrupa Birliği projesiyle @saglikbakanligi birçok ilimizde sığınmacı hastaneleri kuruyor. En son İzmir’in Bornova - Erzene ve Karabağlar - Ali Fuat Cebesoy Mahallelerinde iki adet sığınmacı sağlık merkezi yapımı için ihaleye çıkıldı. Geri Kabul Anlaşması ile tırmanan… pic.twitter.com/zFkfZB684b Yeşildere Caddesi'nde trafik kazası August 10, 2024