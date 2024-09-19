Zafer Partisi, uyuşturucu ile mücadelede yeni bir döneme giriyor. Genel Başkan Ümit Özdağ'ın İzmir ziyareti sırasında duyurulan çalışmalar, Buca ilçe başkanlığı tarafından başlatıldı ve pilot uygulama olarak planlandı.

Buca’da pilot uygulama başlatıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İzmir ziyaretinde gündeme gelen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, Buca ilçe başkanlığı tarafından resmen başlatıldı. Özdağ’ın yanı sıra İl Başkanı Naşit Birgüvi ve Buca İlçe Başkanı Akset Kanmaz’ın katılımıyla yapılan toplantıda, Buca’nın pilot ilçe olarak seçildiği ve saha çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

Uyuşturucuya hayır sloganı

İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan görsellerde ve saha çalışmalarında "Uyuşturucuya Hayır" sloganı öne çıkıyor. İl Başkanı Naşit Birgüvi, bu çalışmanın diğer ilçelere genişletileceğini ve sonuçlara göre yurt genelinde uygulanacağını belirtti. Buca’daki saha çalışmaları, ilçe halkının geniş desteğini alarak uyuşturucu ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

Aileler tek başına mücadele edemez

Buca İlçe Başkanı Akset Kanmaz, uyuşturucunun ülkenin en büyük sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Ailelerin tek başlarına bu sorunla başa çıkmalarının imkânsız olduğunu ifade eden Kanmaz, maddi ve manevi yüklerin aileler tarafından kaldırılmasının zorluklarına dikkat çekti.

Satıcılara yönelik strateji

Kanmaz, mücadelenin yalnızca içicilerle değil, asıl olarak uyuşturucu satıcılarıyla yapılması gerektiğini belirtti. Torbacı olarak bilinen satıcılar üzerinden ana satıcılara ulaşarak bu kişilerin kökünü kurmayı hedeflediklerini söyledi. Emniyet birimleriyle koordineli hareket ettiklerini ve her ihbarı mutlaka ilgili birimlere ilettiklerini açıkladı.

Toplumsal destek ve işbirliği

Kanmaz, bu mücadelenin toplumun tamamını ilgilendirdiğini ve devletin desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Diğer siyasi partilerden ve yerel yönetimlerden de destek aldıklarını, özellikle AKP ve CHP’nin konuyu benimsemekte olduklarını ifade etti. Ayrıca, zabıta ve diğer yetkililerden de destek gördüklerini belirtti.