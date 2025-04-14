Kalp krizi geçiren Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçiren Ömer Gedikoğlu yaşamını yitirdi

Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Gedikoğlu hayatını kaybetti.

Zafer Partisi taziye mesajı yayımladı

Gedikoğlu'nun vefatının ardından Zafer Partisi’nin resmi sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcımız Ömer Gedikoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilat mensuplarımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.”