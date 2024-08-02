Bayraklı İlçe Başkanlığı'na, daha önce İzmir İl Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Avukat Çağrı Altınışık atandı. İl Başkanı Naşit Birgüvi, yetki belgesini Çağrı Altınışık'a teslim ederken, ilçe yönetiminin güçlendirilmesi ve kongre çalışmalarına hız verilmesi kararı alındı.

Kongre hazırlıkları başladı

Bayraklı İlçesi'nde yeni ilçe başkanı olarak atanan Çağrı Altınışık, güçlendirilmiş yönetimi ile kongre hazırlıklarına başladı. Yeni ilçe binasının açılışı ise 17 Ağustos'ta Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından gerçekleştirilecek.

İlçede yeni bir dönem başlıyor

Yeni ilçe başkanı ve ekibi, Bayraklı'da yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Teşkilatın güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması için yoğun bir çalışma süreci bekleniyor. Açılışta neler yaşanacağını merak ediyor musunuz?