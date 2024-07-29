Zafer Partisi Urla'da Belma Camcı ile yola devam ediyor

Zafer Partisi, İzmir'in 30 ilçesinde gerçekleştirdiği kongrelerin bir yenisini 28 Temmuz Pazar günü Urla ilçesinde düzenledi. İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, il divan ve yönetim kurulu üyeleri ile il ve ilçe gençlik kollarının yoğun katılım sağladığı kongrede, delegeler mevcut ilçe başkanı Belma Camcı'nın görevine devam etmesine karar verdi.

Kongre gençlik kollarından büyük ilgi gördü

Kongrede, Zafer Partisi'nin gençlik kollarının gelenekselleşen konuşmaları büyük ilgi gördü. Gençlik Kolları İl Başkanı Hilal Güneş, partililere hitap ederek gençlerin partinin geleceğinde oynayacağı önemli role vurgu yaptı.

Naşit Birgüvi sert eleştirilerde bulundu

Kongrede konuşan İl Başkanı Naşit Birgüvi, hükümetin 22 yıllık politikalarını ve bazı büyük şirketlerin vergi ödemediği iddialarını eleştirdi. Birgüvi, "Belediyeler SGK borçlarını tabi ki ödemeli ama hükümet olarak bunu isterken yandaş şirketlerin vergi yükünü neden vatandaşın omuzlarına bindiriyorsunuz" diyerek, hükümetin tutumuna sert tepki gösterdi. Ayrıca, Zafer Partisi'nin Türk milletinin kurtuluşu için emin adımlarla iktidara yürüdüğünü belirtti.

Bu kongreyle birlikte Zafer Partisi, İzmir'deki teşkilatlanma sürecinde önemli bir adım daha atmış oldu.