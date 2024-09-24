Zafer Yusuf Güzelkasap Devletimiz Mübadele Göçmenlerini Kucakladı

Ege TV’de yayımlanan Sinem Aras ile Balkan Esinti programının son bölümünde, Uluslararası Girtliler ve Mübadiller Derneği Federasyonu Genel Başkanı Zafer Yusuf Güzelkasap konuk oldu. Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre Güzelkasap, Balkan Harbi’nden itibaren mübadele göçmenlerinin devlet tarafından nasıl korunduğuna dair önemli bilgiler paylaştı. İzmir’in demografik yapısına dair veriler sunarak, Balkan kökenli topluluğun Türkiye’deki yerini vurguladı.

Kanun kapsamı genişletilmiş

Zafer Yusuf Güzelkasap, “Devlet 1912’den 8 Aralık’ta Balkan Harbi’nin başladığı günden itibaren buraya kaçanları da kanun kapsamına aldı. Onlar da kanun kapsamında mübadildir. Bu çok önemli bir bilgidir. Bu tarihte bizim devletimiz vatandaşını koruyup kollayan bir devlet olduğu için önceden gelenlere banane dememiş. Kanun kapsamını genişletmiş ve onları da içine almıştır” dedi.

Nüfus içindeki oranımız büyük

Mübadele korosundan ve projelerinden de bahseden Başkan Güzelkasap, “Önceki sevgili başkanımızın büyük desteğiyle Büyükşehir çatısı altında kurduk. İzmir’in yapısına baktık. İzmir’in yüzde 60’ı Balkan göçmenidir. Türkiye’deki demografik yapı içinde nüfusa oranımız yüzde 40. Bu kaç milyon insan yapıyor. İzmir’de yaklaşık 2 milyon 700 bin insan yapıyor. Bu tescillendi. Bizler 1385’te devletin itimat edip gönderdiği seçme görevli ailelerin torunlarıyız. İzmirlilik markasının da temel taşı biziz. Pek çok mesleğin gelişmesine katkıda bulunmuşuz. Şu anda Bulgarca, Boşnakça, Makedonya, Yunanca, Türkçe, Arnavutça repertuara sahip en büyük ilk ve tek resmi mübadele korosuyuz. Konserlerimiz biraz aksadı ama çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.