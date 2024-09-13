Galatasaray'da Nicola Zalewski transferi çıkmaza girdi. Polonyalı futbolcunun yüksek maaş talebi ve menajerlerinin daha fazlasını talep etmesi transferi tıkadı. İtalyan ekibi 1 yıllık sözleşmesi bulunan Polonyalı sol kanat oyuncusu için 10 milyon Euro talep ederken, Galatasaray 6 milyon Euro artı bonuslar önerdi. İki taraf da ortaya koydukları rakamlarda ısrar edince anlaşma sağlanamadı. Yaşanan bu gelişme üzerine Zalewski, bu sezon Roma’da kalmaya karar verdi.

Hedef Ballo Toure

İtalya'da bulunan Galatasaray yöneticileri Zalewski'den umudu kesince rotayı başka isimlere çevirdi. Sarı kırmızılı ekip Milan’ın U23 takımı kadrosunda yer alan Fode Ballo Toure’yi renklerine bağlamayı planladığı öğrenildi. 27 yaşındaki Fransız Ballo Toure ise geçen sezon Fulham’a kiralanmıştı.