Türk Donanması’nın, sismik araştırma gemilerine refakat etmek üzere önümüzdeki günlerde Somali’ye göndereceği bildirildi. Bu adım, Türkiye ve Somali arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin yanı sıra, enerji ve deniz güvenliği konularındaki işbirliklerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye ile Somali arasında yapılan enerji anlaşmaları kapsamında, sismik araştırma gemisinin gelecek ay bölgeye gitmesi planlanıyor. Bu gemiye Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemilerinin refakat edeceği ifade edildi. Bakanlık yetkilileri, Somali ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde bu adımın atıldığını ve enerji çalışmalarının Enerji Bakanlığı’nın koordinesinde devam edeceğini belirtti.

Somali-Türkiye işbirliği ve anlaşmalar

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türk Donanması’nın Somali sularını 10 yıl boyunca koruyacağını ve deniz kaynaklarının gelişmesine katkı sağlayacağını açıkladı. Bu anlaşma kapsamında Türkiye, Somali’nin deniz alanlarını koruma görevini üstlenmişti ve Somali Meclisi tarafından onaylanmıştı.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin uluslararası görevleri

Türk Donanması, şu anda Libya ve Katar’da görev yapmakta olup, Somali de bu listeye eklenecek. Türkiye ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Gazimağusa limanında yeni bir deniz üssü inşa ediyor. Bu üs, Türk Deniz Kuvvetleri’nin daimi olarak konuşlanacağı bir merkez olacak.