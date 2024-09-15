Einstein’ın görelilik teorisine göre, zaman hareketli cisimler için daha yavaş akar. İkizler paradoksunda, biri Dünya'da sabit kalırken diğeri yüksek hızda uzaya seyahat eder. Dünya’daki ikiz zaman içinde daha fazla yaşlanır, uzayda seyahat eden ikiz ise daha genç döner.

Pratik bir örnek

Bir organizmayı ışık hızına yakın bir hızda uzaya gönderdiğinizde, bu organizmanın gözlemlenen yaşı Dünya'dakilere göre çok daha genç olabilir. Örneğin, Ahmet uzaya gönderildiğinde ve yüksek hızda yolculuk yaptığında, 10 yıl sonra döndüğünde, Dünya’da geçen süre 40-50 yıl olabilir.

Zaman genişlemesi ve etkileri

Bu durum, zamanın mutlak değil, göreli olduğunu ortaya koyuyor. Ahmet’in uzaydan döndüğünde, Yusuf’un yaşlandığını görecek olması, zamanın hızla hareket eden cisimler için nasıl farklı işlediğini somut bir şekilde gösteriyor.