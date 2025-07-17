SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 16.67’lik zam sonrası, e-Devlet’e tahmini emekli maaşları yüklendi. Henüz emekli olmayan, 3600 prim gününü dolduran çalışanlar e-Devlet üzerinden zamlı maaşlarını görüntüleyebiliyor.



e-Devlet’te yeni zamlı emekli maaşı hesaplama sistemi

e-Devlet platformunda “4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama” hizmeti güncellendi. 3600 prim gününü tamamlamış çalışanlar, tahmini emekli maaşlarını bu sistem üzerinden sorgulayabiliyor.

Maaşlar en düşük aylığın altında görünmüyor

Hesaplanan tahmini tutarlar, en düşük emekli aylığı olan 16 bin 881 liranın altında yer almıyor. Bu nedenle, çalışanlar alacakları maaşın bu seviyenin altında olmayacağını garanti edebiliyor.

Henüz emekli olmayanların kök maaş bilgileri sistemde görünmüyor, ancak tahmini tutarlar zam sonrası güncel oranlara göre hesaplanıyor.

Zam oranı ve kapsamı

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan zam oranı yüzde 16.67 olarak açıklandı. Bu zamla birlikte, emeklilerin maaşlarında belirgin artışlar yaşandı.