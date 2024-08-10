İspanyol perakende grubu Inditex, Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Grubun yöneticileri, Türkiye'nin hem üretim hem de perakende açısından önemli bir pazar olmaya devam edeceğini ve bu yıl yeni yatırımlar yapacaklarını belirtti. Yöneticiler, Türkiye’nin en büyük üçüncü alım ülkesi olduğunu ve fiyat tutturamamak gibi bir sorunun söz konusu olmadığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye’deki üretim kapasitelerini artırmayı ve yeni mağazalar açmayı planladıklarını ifade ettiler.

Türkiye’nin stratejik önemi

Inditex, Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı ve kaliteli üretim gücü sayesinde, en büyük tedarikçilerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'deki 186 doğrudan tedarikçi ve 847 fabrika ile yapılan işbirlikleri, grubun üretim kapasitelerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Türkiye’nin, Çin ve Fas’tan sonra grubun üçüncü büyük tedarikçisi olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Türkiye’de üretilen ürünler, İspanya’daki merkeze ihraç edilerek diğer ülkelere dağıtılıyor.

Inditex, sürdürülebilirlik konusuna da dikkat çekti. Grubun hedefleri arasında daha düşük ekolojik ayak izine sahip moda ürünleri sunmak ve net sıfır emisyona ulaşmak yer alıyor. 2023 yılında pamuk ve viskoz kullanımında önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten yetkililer, pamukta yüzde 100 tercih edilen kaynaklardan elde edilme hedeflerine yaklaştıklarını ifade etti.

Türkiye’deki operasyonlarında şu anda 6,496 kişiyi istihdam eden Inditex, bu yıl 10 yeni mağaza açmayı ve istihdam sayısını artırmayı planlıyor. Türkiye genelinde 201 mağazası bulunan grup, Zara markasıyla 40 mağazalık bir varlığa sahip. Diğer markaları ise Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti gibi geniş bir portföy sunuyor.