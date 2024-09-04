Süt ürünleriyle tanışma

Hatice Alsaç, doğduğundan beri hayvansal ürünlerden uzak durmuş. 7 yaşında vegan olduğunu öğrenmiş ve bu yaşına kadar sadece yeşillik ve baklagillerle beslenmişti. Vefahane Yaşam Merkezi'ne geldikten sonra vegan alternatifleri öğrenmiş ve beslenme tarzını genişletmiş.

Eşinin et sevgisi

Alsaç, eşinin et yemeyi çok sevdiğini ancak kendisinin etin kokusuna bile katlanamadığını belirtiyor. Yemek pişirirken eldiven kullanıp, temizlikte çamaşır suyu kullanıyor.

Vefahane Yaşam Merkezi'nin katkısı

Vefahane Yaşam Merkezi, Alsaç’a vegan beslenmeye uygun peynir, badem sütü ve pirinç yoğurdu yapmayı öğretmiş. Merkezde, yaşlılara kapsamlı diyetisyenlik hizmeti sunuluyor.

Belediyeden destek

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yaşlıların sağlığına önem verdiklerini ve Vefahane Yaşam Merkezi'nde 60 yaş üstü vatandaşlara 17 branşta hizmet verdiklerini vurguladı. Tesise gelenleri servis araçlarıyla evlerinden alıp geri götürdüklerini belirtti.