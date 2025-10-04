Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K.’ye operasyon düzenledi. Şüpheli, ev ve işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı ve tutuklandı.

Ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde A.K.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda zanlıya operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.K.’nin ev ve işyerinde yapılan aramalarda;

8 gram kubar esrar

140 uyuşturucu hap

1 hassas terazi

ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.