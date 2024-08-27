Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz’un yönettiği 'Hayat' filmi, 2024 Oscar Ödülleri'nde Türkiye'nin "En İyi Uluslararası Film" kategorisindeki adayı olarak belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, filmi desteklediklerini ve Oscar yolculuğunda başarılar dilediklerini ifade etti.

Türkiye'nin oscar adayı: 'Hayat'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'yi Oscar Ödülleri'nde temsil edecek filmi açıkladı. Zeki Demirkubuz’un son filmi 'Hayat', Türkiye'nin Oscar adayı olarak seçildi. Yönetmenlik kariyerinde birçok ödüle sahip olan Demirkubuz, bu filmle uluslararası arenada da büyük bir başarı hedefliyor.

Zeki Demirkubuz, Türk sinemasına kazandırdığı derinlikli karakterler ve karanlık temalarla tanınan bir yönetmen. 'Hayat' filmi, insan doğası, kader ve varoluş üzerine yaptığı cesur sorgulamalarla dikkat çekiyor. Film, güçlü oyuncu kadrosu ve estetik anlatımıyla sinema dünyasında büyük beğeni topladı.

Bakanlık destekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Hayat' filmine Oscar yolculuğunda başarılar diledi. Bakanlık, Türk sinemasını uluslararası alanda temsil eden bu tarz yapımlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Oscar yolculuğunda neler bekleniyor?

'Hayat' filmi, Oscar Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde Türkiye’yi temsil edecek. Yarışmada birçok güçlü rakip olacak olsa da, Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğindeki bu film, derin anlatımı ve sinematografik gücüyle dikkatleri üzerine çekebilir. Oscar yolculuğunda filmin karşılaşacağı kritik aşamalar ve dünya genelindeki gösterimleri, Türkiye'nin sinema sektöründeki uluslararası başarısının da önemli bir göstergesi olacak.