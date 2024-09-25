Tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan Zeki Müren, vefatından bu yana olduğu gibi, 24 Eylül Salı günü çok sevdiği Bodrum’da anıldı. Bodrum’daki müze evinde halka açık mevlit okutulurken, akşam saatlerinde Bodrum Antik Tiyatro’da anma konseri düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin desteklediği konserde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sanatçılar Umut Akyürek ve Hakan Aysev sahne alırken, gecenin sunuculuğunu sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin üstlendi.

Anma Etkinliğine Yoğun İlgi

Anma programına Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin temsilcisi Emel Çakaloğlu ve diğer yerel yöneticilerin yanı sıra, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğg. İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ile her iki vakfın bağışçıları, çalışanları, şehit ve gazi aileleri, Muğla’nın önde gelen isimleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Duygusal Açılış Konuşmaları

Konserin açılışında TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğg. İsmail Şanlı, vakfın 1982’den bu yana şehit ve gazi ailelerine verdiği destekleri vurgulayarak, “Zeki Müren, sanatçı kimliğinin yanı sıra, toplumsal duyarlılığı ve mütevazı duruşuyla bizler için çok değerli bir figür. Onu rahmet ve şükranla anıyoruz.” dedi.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Zeki Müren’in anılarını yaşatmaya devam ettiklerini ve onun bağışlarının eğitime katkıda bulunduğunu belirtti. Tekbaş, “Bugüne kadar 4 bin 225 burs sağladık. Bu yıl 180 öğrenciye daha burs desteği vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Zeki Müren’in Kültürel Mirası

Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Zeki Müren’in Bodrum için taşıdığı önemi vurgulayarak, “Müren, bu şehrin kültürüne eşsiz katkılarda bulunmuştur. Onun bıraktığı müzik mirasını yaşatmak hepimizin sorumluluğudur.” şeklinde konuştu.